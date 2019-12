Klimaattop dreigt te mislukken: nog geen slotakkoord in Madrid

De deelnemers kunnen het maar niet eens konden worden over de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Veel afgevaardigden zijn intussen al vertrokken uit Madrid. De standpunten van de bijna 200 vertegenwoordigde landen liggen vanochtend nog altijd ver uit elkaar. Het is zeer onzeker of er een akkoord kan worden bereikt over regels voor de internationale handel in emissierechten. Dit was een van de weinige concrete onderhandelingsdoelstellingen van de VN-conferentie.



,,Als wetenschappers in de rij staan om ons te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van de stijgende uitstoot en schoolkinderen met miljoenen tegelijk de straat opgaan, dan is wat wij hier in Madrid doen het verraden van de mensen op de wereld,” zei de Keniaanse vertegenwoordiger Mohamed Adow gisteren. De Europese Unie en een groep kleine eilandstaten willen dat er strengere klimaatmaatregelen worden genomen. Landen als China, India en Brazilië willen zich daar niet bij aansluiten, waardoor een akkoord uitblijft.