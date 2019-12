Klimaattop Madrid: akkoord bereikt, maar belangrijkste beslissing uitgesteld

updateRuim 40 uur na de geplande sluiting bereikten landen op de COP 25 vanmiddag een akkoord. Alle staten hebben toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen ‘aan te scherpen’. Maar het belangrijkste doel is niet gehaald: er zijn geen concrete afspraken over regels voor de internationale handel in emissierechten.

Die afspraken zijn uitgesteld tot volgend jaar. Op de volgende klimaatconferentie volgend jaar in Glasgow moet dat hete hangijzer worden beslecht. Het was een van de weinige concrete onderhandelingsdoelstellingen van de VN-conferentie.

Milieuorganisaties als Greenpeace en Wereld Natuur Fonds uiten dan ook flinke kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. ,,Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs’’, zei een woordvoerder van Greenpeace vandaag.

In het emissiehandelssysteem moeten bedrijven rechten kopen om CO 2 uit te stoten, het belangrijkste broeikasgas. Door het terugbrengen van het totaal aantal rechten in de roulatie en prijsstijgingen worden technologieën die minder uitstoten aantrekkelijker. Deze regels aan te scherpen, is niet gelukt. Verschillende Europese en niet-Europese landen hebben laten weten dat geen afspraken beter zijn dan slechte afspraken hierover.

3,2 graden

De delegaties van 200 landen spraken de afgelopen twee weken over hoe de rampzalige gevolgen van klimaatverandering zijn af te wenden. Op de klimaatconferentie in Parijs maakten bijna alle landen vier jaar geleden de baanbrekende afspraak dat de temperatuurstijging op aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2, zo mogelijk 1,5 graden.



De uitvoering daarvan blijkt in de praktijk knap lastig. De uitstoot van broeikasgassen neemt wereldwijd nog altijd toe in plaats van af: dit jaar stijgt de CO₂-uitstoot nog met 1,5 procent. Zelfs met de actieplannen van de 194 landen die het akkoord van Parijs hebben ondertekend, stevent de aarde aan het eind van deze eeuw af op een temperatuurstijging van 3,2 graden, bleek eind vorige maand uit een alarmerend VN-rapport. Met elk jaar dat de CO₂-uitstoot nog stijgt, is méér actie nodig en blijft minder tijd over om het tij te keren. De VN waarschuwt voor ‘verregaande’ en zelfs ‘destructieve gevolgen’ als de landen hun klimaatambities niet snel opschroeven.

Volledig scherm Activisten protesteren tijdens de COP 25. De VN heeft gewaarschuwd voor ‘verregaande’ en zelfs ‘destructieve gevolgen’ als de landen hun klimaatambities niet snel opschroeven. © AP

Greta

De jonge activiste Greta Thunberg bekritiseerde eerder de gang van zaken scherp. Op Twitter sprak ze gisteravond de vrees uit dat de top zou mislukken. ,,De wetenschap is volkomen duidelijk, maar de wetenschap wordt genegeerd”, aldus de 16-jarige Zweedse.



Rondom de conferentie vonden de afgelopen weken veel protesten plaats. De demonstraties reflecteren de groeiende frustratie onder met name jongeren over de halfslachtige optredens van overheden om klimaatverandering aan te pakken.

