Klimseizoen op Mount Everest: bizarre records en zwarte rand (al 9 doden)

Mount Everest, de hoogste berg van de wereld, eist weer haar jaarlijkse offers. Het klimseizoen is nog in volle gang maar er zijn al negen klimmers omgekomen. Voor een tiende wordt gevreesd, een doofstomme man uit Maleisië is sinds gisteren vermist.

Het was vrijdagmiddag nog een trots bericht op de website van de Himalayan Times: Muhammad Hawari Bin Hashim (33) had als eerste gehandicapte Maleisiër ooit de Mount Everest (met 8849 meter de hoogste top ter wereld) bedwongen. Maar nog geen twaalf uur later verscheen er weer een bericht over Hashim: de doofstomme klimmer wordt vermist op de flanken van de woeste berg. Hij raakte zoek na terugkomst in een van de kampen op de berg. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Als Hashim niet gevonden wordt, is hij de tiende overleden klimmer dit seizoen. De periode waarin het weer op de berg goed genoeg is om een toppoging te wagen, is kort en valt doorgaans in de maanden april en mei. Afgelopen donderdag kwamen een Chinese klimmer en een Indiase klimster om, woensdag een man uit Moldavië en dinsdag een Nepalese sherpa. De sherpa's op de berg helpen de expeditieklimmers bij hun tocht.

Volledig scherm De vermiste Maleisische klimmer Hashim. © Eigen foto

Het is de afgelopen jaren, met uitzondering van de coronajaren, steeds drukker geworden op de berg. Door betere begeleiding en betere hulpmiddelen kunnen ook minder ervaren klimmers hun kans wagen op de hoogste plek van de wereld te staan. Ze betalen duizenden euro’s voor een expeditie en voor een vergunning van de Nepalese autoriteiten.

Door de drukte ontstaan er files op de berg. Als het weer goed is willen te veel mensen tegelijk naar boven, waardoor klimmers soms uren op elkaar moeten wachten. Het zorgt voor extra gevaar: klimmers raken uitgeput door de lange periode die ze op extreme hoogte moeten doorbrengen.

Nepal gaf dit jaar 478 vergunningen uit. Naar schatting 350 van hen hebben inmiddels de berg beklommen. In totaal hebben, sinds de eerste beklimming in 1953, 11.000 mensen op de top gestaan. Minimaal 320 mensen zijn om het leven gekomen bij de beklimming of (nog vaker) de afdaling.

Volledig scherm Videostill uit de documentaire: Mount Everest: een dodelijke beklimming. © VTM

Ervaren klimmers mopperen ook al jaren over het toenemend aantal mensen dat een specifiek record wil neerzetten op de dodelijke berg. ‘Wie beschermt deze mensen tegen zichzelf?’, schrijft de zeer ervaren Nederlandse klimmer Wilco van Rooijen, die zelf in 2004 op de Everest stond.

Zo bereikte een voormalige Britse soldaat vrijdag de top ‘als eerste man zonder onderbenen'. ,,Hij heeft de wereld laten zien dat een handicap je niet hoeft te beperken", stelt zijn expeditieleider.

Vorige week kwam een 59-jarige vrouw uit India om het leven in het basiskamp van de berg. De vrouw, die een pacemaker heeft, wilde de oudste Indiase op de top worden. Ze werd al in het basiskamp onwel.

Tekst gaat verder onder facebookpost.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

27 keer omhoog

Er werden deze week ook twee ‘normale’ records gevestigd. De Nepalse sherpa Kami Rita beklom de berg voor de 27ste keer. Niemand deed dat vaker. De Britse berggids Kenton Cool kwam voor de 17de keer boven, het grootste aantal beklimmingen bij een buitenlander.

Volledig scherm Kami Rita Sherpa. © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: