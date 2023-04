KLM mijdt luchtruim Soedan wegens uitbarsting geweld, toestel Saoedi-Arabië beschoten

Luchtvaartmaatschappij KLM mijdt het luchtruim van Soedan nadat daar een gewelddadige confrontatie is losgebroken tussen paramilitairen en het reguliere leger van het Afrikaanse land. Een toestel van maatschappij Saudia, uit Saoedi-Arabië, zou op het vliegveld in Khartoum zijn beschoten.

Een woordvoerder van KLM bevestigt zaterdag berichtgeving over het mijden van het luchtruim door de NOS. KLM vliegt zelf niet op de hoofdstad Khartoum, maar vliegt normaal gesproken wel over het land naar landen als Kenia en Tanzania. Maar door de situatie wordt nu om het land heen gevlogen.

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger van het land. Onder meer in de hoofdstad Khartoum zijn schoten en explosies gehoord. Volgens een artsenorganisatie zijn ten minste drie burgers gedood door het geweld.

Eerder op de dag claimden de paramilitairen dat ze controle hadden weten te krijgen over het presidentieel paleis, de woning van legerleider Abdel Fattah al-Burhan en het internationale vliegveld van Khartoum. Op sociale media werden beelden gedeeld van vernielingen in de vertrekhal van het vliegtuig en brand bij vliegtuigen. Ook bij de Soedanese staatsomroep is geschoten.

Volledig scherm Mensen in Khartoum rennen langs een legervoertuig. © AFP

Vliegtuig beschoten

Het ministerie van Buitenlands Zaken meldt dat de Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zaterdagochtend naar Khartoum zou vliegen. Maar dat dit niet kon doorgaan omdat het vliegveld daar dicht is als gevolg ‘van hevige gevechten’. Het ministerie heeft Nederlanders in Soedan opgeroepen in alle gevallen binnen te blijven en niet de straat op te gaan. Het reisadvies is aangepast en is nu rood voor het hele land.

Saoedi-Arabië meldde ‘een ongeluk’ met een Saudisch vliegtuig op het vliegveld in Khartoum. Het zou zijn beschoten terwijl er passagiers en crewleden aan boord waren. De luchtvaartmaatschappij Saudia heeft alle passagiers, crewleden en werknemers naar de ambassade van Saudi-Arabië in de Soedanese hoofdstad gebracht. Ook annuleerde het alle verdere vluchten naar en van Soedan tot nader order.

Oplopende spanningen

Het geweld komt na weken van oplopende spanningen tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn nummer twee Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti. Hij staat aan het hoofd van de RSF, volgens analisten zo'n 10.000 man sterk. De twee zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger.

Het leger claimt dat de RSF op verschillende plaatsen zijn troepen probeerde aan te vallen. De RSF zegt dat het leger als eerste de aanval opende.

Volgens artsen zijn er ook in woonwijken geweldsincidenten geweest en zijn zeker negen burgers gewond geraakt. Burgerleiders hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een ‘totale ineenstorting’ van het land te voorkomen. Een langdurige confrontatie zou de veiligheidssituatie in het land, dat al kampt met economische problemen en stammengeweld, aanzienlijk kunnen verslechteren.

Onder meer de EU en de VS hebben opgeroepen een einde aan het geweld te maken.

Volledig scherm RSF-commandant, generaal Mohamed Hamdan Daglo. © AFP

Volledig scherm Legerleider Abdel Fattah al-Burhan. © AFP