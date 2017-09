KLM-passagiers gestrand in Colombia

Leeg terug

'Geen informatie'

Een Nederlandse passagier verklaarde tegenover de Amsterdamse nieuwszender AT5 dat er problemen waren met de airconditioning van het toestel op vlucht KL749. Die zou niet goed functioneren. Volgens de reiziger moesten nieuwe onderdelen worden ingevlogen. De man, die voor zijn werk bij Warchild in Colombia was, is goed te spreken over het onderbrengen van alle gestrande passagiers in hotels maar niet over de informatievoorziening. ,,Ik moest via social media vernemen dat onze vlucht was geannuleerd, terwijl we hier niks hoorden. Ik ben er nu wel klaar mee. Vooral die onduidelijkheid was heel vervelend", zo zei hij.