KLM weigert twee passagiers na ‘ludieke actie’ tegen vleesloze vluchten

Hij windt zich een dag later opnieuw op over de gang van zaken. ,,Ik ben nog steeds verbaasd dat een ludieke actie waarmee ik positieve druk wilde uitoefenen op de KLM nu zo'n negatief effect heeft’’, zegt de gepensioneerde ondernemer met ingehouden woede over de telefoon vanuit Ghana. Hij woont al zeventien jaar in Ghana en vliegt jaarlijks een keer of vijf met KLM en beschikt over een Flying Blue Gold-kaart. ,,Ik weet dus precies hoe het er aan boord toegaat. Alleen daarom al hielden we onze ludieke actie niet in het toestel, maar in de wachtruimte. Bovendien ben ik trots op onze luchtvaartmaatschappij.’’

De voormalige poelier - die in het verleden nota bene aan KLM en Martinair leverde - eet graag vlees. Zijn echtgenote ook, zoals alle Ghanezen. ,,We waren dan ook not amused toen we begin september vernamen dat de KLM plannen heeft om alleen nog vegetarische maaltijden te serveren. Alleen op vluchten vanuit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika zou vlees wat langer op het menu blijven staan uit vrees voor te veel klantenverlies. Vanuit die wetenschap besloten we de KLM duidelijk te maken dat Ghanezen ook vleesliefhebbers zijn en namens hen actie te voeren’’, vervolgt de Leidenaar die ook een tijd in Elspeet woonde.

Bedreiging

Met zijn bagage, twee opgerolde spandoeken en een lading A5-flyers vertrok hij woensdagavond met zijn vrouw naar de luchthaven van Accra. Eenmaal in de wachtruimte bij de gate verspreidde de Nederlander de flyers met uitleg over de KLM-plannen en het verzoek om de Ghanese cultuur te respecteren en Ghana toe te voegen aan de lijst met vleesminnende landen.

Van Staalduinen: ,,Eenmaal aan boord kwam er een stewardess naar me toe die vroeg of ik ‘die meneer van de flyers was’ en wat ‘die dingen’ waren terwijl ze naar de opgerolde spandoeken wees. Na mijn uitleg dat ze bestemd waren voor Ghanezen in de Bijlmer zodat zij ook actie konden voeren, zei ze bits: die neem ik in beslag. Ik protesteerde en zei dat het geen reclame voor de KLM zou zijn als ik na aankomst moest vertellen dat de spandoeken in beslag waren genomen. Daarop liep ze weg om even later terug te komen met de gezagvoerder. Die vertelde dat we van boord moesten, omdat ik de stewardess had bedreigd. Ik ontkende, maar er was geen discussie mogelijk.’’

Volledig scherm De uitgedeelde folders. © Privéfoto.

Klacht

Weer thuis in Kokrobite, zo'n 30 kilometer ten westen van Accra, diende de Nederlander online een klacht in bij de KLM. ,,Ik heb 600 dollar extra moeten betalen voor onze hotelovernachting in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar onze dochter studeert. Door de gewijzigde vluchten moest ik nu drie nachten boeken in plaats van één. Dankzij de KLM-manager hier in Ghana zijn mijn vrouw en ik overgeboekt op een Air France-vlucht. Excuses van de KLM lijken me op zijn plaats. Met een upgrade naar de business class op onze volgende KLM-vluchten en etentje is de zaak wat mij betreft afgedaan.’’

De KLM reageerde niet op ons verzoek om een reactie, maar verklaarde tegenover andere media dat de passagiers van de vlucht zijn gehaald ‘wegens ontoelaatbaar gedrag en het niet opvolgen van instructies van de crew.’ In antwoord op de protestactie laat de luchtvaartmaatschappij weten ‘dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om volledig over te stappen op vegetarische maaltijden’.

Volledig scherm Nico van Staalduinen met zijn echtgenote kaj Djifa Sodatonou. © Privéfoto

