Klopjacht Franse politie op dader aanslag Straatsburg

De schutter die gisterenavond in het centrum van Straatsburg het vuur opende en zeker drie mensen doodschoot, is nog steeds op de vlucht. Het zou gaan om een 29-jarige man, geboren in Straatsburg en bekend bij de Franse inlichtingendiensten.

De dader opende op drie plekken in de stad het vuur. Dat gebeurde tussen kwart over acht en negen uur. Twee keer was er ook een schotenwisseling met politieagenten en militairen die toch al op de been waren voor de beveiliging van de altijd druk bezochte kerstmarkt van Straatsburg. Daarbij zou de aanvaller ook zijn geraakt.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken kondigde vannacht in een persconferentie aan dat de dader zowel in Frankrijk als in Duitsland een strafblad heeft. Volgens de minister kwam hij al op vroege leeftijd in aanraking met de politie voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme.

Hij zou in 2016 op de lijst van geradicaliseerde Fransen zijn beland, nadat de binnenlandse veiligheidsdiensten tijdens een gevangenisbezoek gewelddadigheid en ‘religieus proselitisme’ (overdreven bekeringsdrang) signaleerden. Vanwege zijn radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie gevolgd.

Volledig scherm De dader is nog voortvluchtig. © AFP Volgens berichten in de Franse media is er gisterochtend nog een huiszoeking bij de man thuis verricht, in verband met een onderzoek naar hem wegens criminele activiteiten die los stonden van terrorisme. De man was daarbij niet thuis aanwezig. Bij de huiszoeking zouden granaten zijn gevonden.

Nog steeds voortvluchtig

De dader is nog altijd voortvluchtig. Honderden politieagenten en militairen zijn ingezet en de grenscontroles zijn verscherpt om te voorkomen dat hij naar het buitenland ontsnapt. Ook is het dreigingsniveau in Frankrijk opgehoogd naar de hoogste categorie. Regionale kranten zijn geschrokken en komen vanochtend met koppen als ‘Horror op de kerstmarkt’ en ‘Straatsburg in het hart geraakt'.

Het is niet de eerste keer dat Straatsburg doelwit is. In 2000 werd al eens een aanslag voorkomen.

Gisteravond waren er berichten dat de dader gewond zou zijn geraakt na de schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg, maar hij is voorlopig nog niet opgepakt. In de Franse media circuleren bovendien berichten dat de gewonde man er met taxi vandoor zou zijn gegaan. De chauffeur van de taxi zou daarbij gewond zijn geraakt en heeft zich bij de politie gemeld.

Andere kerstmarkten in Frankrijk zullen vandaag extra beveiligd worden. Ook zijn alle eventuele ‘gele hesjes’- demonstraties verboden, om agenten de kans te tegen de aandacht volledig te richten op de zoektocht naar de verdachte.

Slachtoffers

Onder de doden is onder anderen een Thaise toerist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was.