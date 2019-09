Klopjacht in Kenia op moordenaars oud-topman Philips

De politie in Kenia is een grootscheepse zoekactie gestart naar de moordenaars van Nederlander Tob Cohen (69). Het lichaam van de golfmagnaat en out-topman van Philips werd vrijdag gevonden in een septic tank in zijn tuin. Zijn Keniaanse echtgenote (52) en een vriend zitten vast op verdenking van het beramen van de moord.

Die vriend werd vorige week opgepakt en legde inmiddels een bekentenis af, zegt een bron dichtbij het onderzoek tegen deze site. Wat Peter K. precies bekende en of hij iets heeft gezegd over de betrokkenheid van Cohens Keniaanse echtgenote die geldt als hoofdverdachte, blijft omwille van het onderzoek nog geheim.

,,K. noemde na zijn bekentenis enkele namen van personen die het vuile werk opknapten, variërend van de moord zelf tot het laten verdwijnen van Cohens lichaam in de septic tank en het afdichten ervan met cement.’’

Om hoeveel personen het gaat, kan onze bron nog niet verklappen. ,,Er wordt met man en macht naar hen gezocht en de komende dagen worden nieuwe arrestaties in de zaak verwacht.’’

Doorgeslagen

De bekentenis van K. kwam er vrijdag toen hij zou worden voorgeleid voor een rechter die beslist over de voorlopige hechtenis. ,,Die Peter is toen doorgeslagen omdat hij twee weken achter de tralies zou verdwijnen’’, zegt de zus van Cohen. Zij is in Kenia en vernam het verhaal van de speurders die de moord op haar broer onderzoeken.

,,K. vroeg de politie om hem niet naar de rechtbank te brengen maar naar een andere plek. Hij zei: ik ga praten. Een paar uur later werden we gebeld door de recherche. Die vertelde dat er binnenkort groot nieuws zou komen. Omstreeks 16 uur belden ze opnieuw met de boodschap: we hebben een lichaam gevonden.’’

Belastend

Het bleek te gaan om het lichaam van Tob Cohen. Het was gevonden in een septic tank in de tuin van zijn villa bij Nairobi. Uiterst belastend voor zijn Keniaanse echtgenote. Die houdt vol dat ze niet betrokken was bij de moord op haar man en het verstoppen van zijn lichaam.

Volgens de recherche is dat verweer niet geloofwaardig meer. ,,Als het lichaam elders zou zijn gevonden dan was het moeilijk geweest te bewijzen dat zij ermee te maken had. Maar nu het stoffelijk overschot in een septic tank in haar tuin lag, kan het niet anders dan dat ze erbij betrokken was’’, tekende de bron dichtbij het onderzoek op uit de mond van de speurders.

Erg agressief

Peter K. was ooit taxichauffeur in Nakuru, een stad zo'n 150 kilometer ten noordwesten van Nairobi. Hij werkte zich op tot makelaar en trouwde met een lokale politica die parlementslid werd en nog steeds volksvertegenwoordigster is voor haar district. De vrouw ging zo'n jaar geleden bij hem weg, naar eigen zeggen omdat hij haar bedroog en op haar zakken teerde, te veel alcohol dronk en erg agressief was.

Quote Het lichamelij­ke geweld was zo erg dat ik wist dat het mijn dood zou worden Martha Wangari, Ex-vrouw van medeverdachte Peter K.

,,Het lichamelijke geweld is inmiddels van dien aard dat ik weet dat het mijn dood zal worden. Daarom was het voor mij beter om uit de relatie te stappen in plaats van te sterven en mijn kinderen alleen achter te laten’’, verklaarde Martha Wangari een jaar geleden tegenover Keniaanse media.

Cohens echtgenote

Een van de vrouwen met wie Peter K. vreemdging, zou de echtgenote van Tob Cohen zijn. Volgens ingewijden is zij nog steeds zijn ‘liefje’ maar de vrouw zelf ontkent dat, zo verklaarde haar advocaat gisteren tegenover ons. Sarah W.K. (52) werd ruim twee weken geleden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en mogelijke moord op haar Nederlandse man. Die was sinds 20 juli spoorloos.

Peter K. werd opgepakt nadat onderzoek van het telefoonverkeer van Cohens echtgenote had uitgewezen dat ze de dagen voor de verdwijning van haar man opvallend vaak contact met elkaar hadden gehad. K.'s mobieltje werd ook gelokaliseerd in de villa van Cohen in de nacht dat de Nederlander verdween.

K. beweerde dat hij zijn toestel in de woning was vergeten. De vele contacten tussen hem en Sarah W.K. hadden volgens haar advocaat te maken met het huwelijk van een nichtje van zijn cliënte, volgende maand. K. was gevraagd als ceremoniemeester. In juni regelde hij in die hoedanigheid de festiviteiten rond het huwelijk van de dochter van Sarah W.K.

Aan elkaar gewaagd

De vriendschap tussen Peter K. en Cohens echtgenote doet de speurders de wenkbrauwen fronsen. Ze zien een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen de vermeende ‘partners in crime'. Die waren daardoor aan elkaar gewaagd, luidt het.

Zo beschuldigde Sarah W.K. haar Nederlandse man van alcoholisme en lichamelijk geweld, hetzelfde wat K. door zijn echtgenote wordt aangewreven.

Die echtgenote ging bij K. weg uit vrees voor haar leven. Tob Cohen verklaarde vier dagen voor zijn verdwijning tegenover boezemvrienden dat zijn leven gevaar liep en dat, als hem iets zou overkomen, zijn vrouw Sarah W.K. verantwoordelijk was. Vier dagen eerder had hij dat ook per brief gemeld aan de leiding van het Openbaar Ministerie (DPP) in Nairobi. Het was al de tweede keer dat de golfmagnaat en oud-topman van Philips daar zijn bezorgdheid uitte over zijn veiligheid.

We spraken eerder met de zus van Tob Cohen over de zaak. Bekijk hier de beelden: