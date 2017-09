Klopjacht op 5 leeuwen in Zuid-Afrika's dichtstbevolkte provincie

Amerika herdenkt ter­reur­aan­sla­gen van 11 september

21:03 In de Verenigde Staten is er vandaag stilgestaan bij de bijna 3000 slachtoffers van de terreuraanslagen van 11 september 2001. President Donald Trump nam in het Witte Huis eerst een minuut stilte in acht en nam daarna deel aan een herdenkingsbijeenkomst voor '9/11' in het Pentagon. Op Ground Zero werden alle namen van de slachtoffers voorgelezen door nabestaanden.