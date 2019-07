Klopjacht op twee voortvluchte Canadese tieners breidt uit: leger ingezet

Britse vrouw veroor­deeld voor verdrinken eigen tweeling: ze wilde haar bijna ex-man straffen

1:12 Een 38-jarige Britse vrouw is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van nog onbekende lengte, omdat ze haar 27 maanden oude tweeling Jake en Chloe moedwillig in bad verdronk. Met de op 26 december vorig jaar gepleegde moord wilde ze haar echtgenoot straffen die kort daarvoor had aangegeven van haar te willen scheiden.