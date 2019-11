Koala Lewis toch bezweken aan zijn zware verwondingen

Helft populatie omgekomen

Er zijn in de regio rond Port Macquarie al honderden van de dieren om het leven gekomen. Experts lieten eerder weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland, eveneens in het oosten van Australië. Veel dieren vinden geen voedsel meer en hun leefgebied is aangetast door de branden.