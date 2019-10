Koerden opgelucht over komst Syrische leger

Gisteren zei Ibrahim, een Koerdische inwoner van de Noord-Syrische stad Derik, dat de koffers waren gepakt. ‘Met zijn familie stond hij klaar te vluchten voordat het Turkse leger en de door Turkije gesteunde jihadistische rebellen de stad zouden bereiken.



Vanochtend staat diezelfde Ibrahim bijna grinnikend in dezelfde straat van diezelfde stad, Derik. ,,We blijven. We hoeven niet te vluchten. We hebben de koffers uitgepakt. Al hamdulillah – Godezijdank.”



Een onverwachte en radicale wending in Syrië maakte dat hij besloot te blijven. Want gisteravond besloot de Koerdische militie SDF plotseling al haar grondgebied – een derde van Syrië – de facto over te dragen aan het Syrische regeringsleger dat wordt gesteund door Rusland.