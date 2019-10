‘Koerdische politica geëxecuteerd in Syrië’

,,De negen burgers werden op verschillende momenten ten zuiden van de stad Tal Abyad geëxecuteerd’’, zo meldt het Syrische Observatorium dat doorgaans bekendstaat als goed geïnformeerd. Koerdische troepen melden dat de 35-jarige Khalaf net als verschillende andere burgers uit haar auto gehaald en vervolgens geëxecuteerd werd door pro-Turkse rebellen. Khalaf was de secretaris-generaal van de partij Toekomst Syrië. ,,Dit is een duidelijk bewijs dat Turkije misdaden begaat tegen ongewapende burgers’’, reageerden de Syrische Democratische Strijdkrachten in een verklaring. Sinds de Turkse inval wordt de Koerdische militie YPG, die de Amerikanen hielp terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te bestrijden, bestookt vanuit de lucht en zijn gevechten gaande in de grensstad Ras al-Ain. De Turkse militairen worden gesteund door Syrische milities en strijden tegen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarin de Koerdische milities zijn verenigd. Het Turkse leger claimt de stad te hebben ingenomen, de SDF spreekt dat tegen en meldt dat de tegenstander wordt teruggeslagen. Duizenden Syrische burgers zijn al op de vlucht geslagen voor het oplaaiende geweld.

‘Etnische zuivering’

President Erdogan stelt dat de inval is bedoeld om een ‘veilig’ gebied in te stellen waar Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije verblijven, naar terug kunnen keren. En – waarschijnlijk belangrijker voor de president – ‘Operation Peace Spring’ is volgens hem gericht tegen ‘terroristen’ van de PKK/YPG en IS in Noord-Syrië. Maar volgens critici komt het plan neer op etnische zuivering. Het noordoosten van Syrië is grotendeels Koerdisch. De Koerden zouden moeten plaatsmaken voor Syrische vluchtelingen uit Turkije, voornamelijk Arabieren die helemaal niet uit dit gebied komen.



De aanval van Turkije doet veel mensen denken aan de bittere Turkse erfenis in de Koerdische enclae Afrin. Aan Turkije gelieerde rebellen hebben daar vorig jaar historisch en cultureel erfgoed van de Koerden verwoest, huizen in beslag genomen en hen ontvoerd voor losgeld. Duizenden mensen kwamen bij de verovering van Afrin om het leven.