Kondigt Trump zijn comeback aan in eerste speech na zijn vertrek?

‘I’ll be back!’ Donald Trump houdt woord. Na zijn vertrek uit het Witte Huis waar hij plaats moest maken voor Joe Biden, trok hij zich terug in Florida. Om op adem te komen, partijtjes golf te spelen en voor beraad met (Republikeinse) gelijkgezinden. Maar vanavond keert de ex-president terug op het politieke podium. Hij grijpt de bijeenkomst van de ‘Conservative Political Action Conference (CPAC)’ aan om opnieuw een dominante rol op te eisen in de Republikeinse Partij en in de Amerikaanse politiek. Gesterkt door een opiniepeiling onder zijn gehoor waaruit zal blijken dat Trump (74) met stip hun eerste keuze is voor de Republikeinse kandidatuur voor het presidentschap in 2024.