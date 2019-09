Koning Willem-Alexander roept bij VN op tot samenwerking

Koning Willem-Alexander roept de wereld op samen te blijven werken, nu onder meer president Donald Trump een nationalistische wind door de VN laat waaien. ,,We hebben elkaar meer nodig dan ooit,” zei de koning in een toespraak tot wereldleiders op de VN-top in New York.

,,Nog nooit was internationale samenwerking zo urgent voor de toekomst van onze planeet. Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden.”

Het machtigste lid van de VN, Amerika, vaart een heel andere koers. ,,De toekomst is niet van globalisten, de toekomst is van patriotten,” zei Trump op sombere, gedragen toon in het VN-hoofdkwartier. Landen zouden vooral hun eigen geschiedenis, tradities en waarden moeten omarmen. ,,Als je vrijheid wilt, wees dan trots op je land. Als je democratie wilt, houd dan vast aan je soevereiniteit. Als je vrede wilt, houd dan van je land,” gaf hij wereldleiders mee.

Trump heeft al vaker laten merken dat hij weinig waardering heeft voor internationale organisaties en niet van plan is zich te bemoeien met bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen elders in de wereld. De Nederlandse delegatie is juist naar het VN-hoofdkantoor gekomen om het internationale systeem te verdedigen. Dat de koning spreekt, is een signaal van het grote belang dat Nederland hecht aan clubs als de VN.

,,Wij geloven in multilaterale samenwerking. Het Koninkrijk der Nederlanden is ervan overtuigd dat hechte samenwerking in een breed verband van staten de beste waarborgen biedt voor ieders vrijheid, veiligheid en welvaart,” sprak Willem-Alexander. Hij pleitte voor hervormingen en efficiëntere besteding van VN-budgetten, om te voorkomen dat het stelsel zijn geloofwaardigheid verliest.

De VN-vergadering werd bijvoorbeeld geopend door zijn bondgenoot in Brazilië, Jair Bolsonaro. Bolsonaro haalde op het wereldpodium opnieuw uit naar ‘kolonialistische’ landen die zich zorgen maken om branden in de Amazone. Bolsonaro houdt vol dat er niets aan de hand is en gebruikt zijn optreden om God te prijzen en ‘genderideologie’ over verschillende seksuele geaardheden af te wijzen als schadelijk voor kinderen.

Conservatieve opvattingen

Zulke conservatieve opvattingen krijgen langzaam meer voet aan de grond in de VN. Trump komt in zijn toespraak op voor homoseksuele burgers in landen waar ze vervolgd worden, maar promoot ook de strijd tegen abortus van zijn conservatieve achterban.

Amerikaanse diplomaten doen al langer hun best verwijzingen naar ‘seksuele en reproductieve gezondheidszorg’ uit hulpprogramma’s van VN-organisaties te schrappen. Behalve de mogelijkheid een ongewenste zwangerschap te beëindigen bedreigt dat ook VN-teams die seksuele voorlichting en anticonceptie bieden.

Achttien landen als Brazilië, Polen en Saudi-Arabië sloten zich deze week op de top officieel aan bij de Amerikaanse strijd voor ‘familiewaarden’ en tegen abortus. Nederland en andere Europese landen proberen zich er achter de schermen tegen te verzetten.