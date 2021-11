Koppel van seksvideo in Sint-Michielskerk in Vlaamse Bree geïdentificeerd

De politie liet gisteren weten een onderzoek gestart te zijn wegens openbare zedenschennis en het verspreiden van pornografisch materiaal. Aanleiding was een opmerkelijk filmpje dat gemaakt werd in de Sint-Michielskerk in het centrum van Bree, gelegen in de Belgische provincie Limburg. In beeld is een koppel dat seks heeft op het altaar, richting de kerkbanken. Het filmpje werd op sociale media verspreid.



Bij de landelijke kerkenorganisatie kon men absoluut niet lachen om de beelden. Er werd dan ook klacht ingediend. Ook de politie liet weten zwaar te tillen aan de feiten. ,,Ja, dit zijn strafbare feiten‘’, klonk het. ,,Mijn parochianen zeggen allemaal hetzelfde: ‘Maar allez, wat is dàt nu?’,” aldus deken Jaak Janssen van de Sint-Michielskerk in Bree.