Koppels die 25.000 euro betalen om in Disneyland te trouwen, krijgen er een met kristallen bezette koets bij

Sinds 2017 kunnen koppels elkaar hun jawoord geven in de feeërieke setting van Disneyland Paris. Maar wat is een sprookjeshuwelijk zonder koets? Het Franse park heeft er nu eentje ontworpen die meteen doet denken aan het rijtuig van Assepoester. Inclusief bladgoud en Swarovski-kristallen. Zo kunnen bruidsparen als een echte prins en prinses trouwen.

De exclusieve Disney-sprookjeskoets werd handgemaakt voor Disneyland Paris, en bestaat uit meer dan 2000 stukken bladgoud en 13.000 oogverblindende kralen van Swarovski-kristallen.

Maar dat zijn niet de enige betoverende details aan het rijtuig. De ramen zijn hartvormig, op het dak prijkt een kroon en het interieur doet denken aan een sterrennacht. Eentje waarin klokslag twaalf géén spelbreker is. Plus, vier prachtige witte paarden zullen de koets trekken. Het rijtuig moet zo de magische finishing touch zijn voor een koninklijke entree of een romantische fotoshoot voor het kasteel van Doornroosje.

De koets blijft wel een extraatje waar alleen trouwende koppels in het park van kunnen genieten. Wie in het Franse park in het huwelijksbootje wil stappen, kan kiezen uit twee pakketten.

Jawoord onder het toeziend oog van Mickey en Minnie

Er is de ‘Romance Collection’, die stellen toelaat om hun trouw te vieren op de meest populaire locaties in de Disney-parken. Denk aan Central Plaza voor het kasteel van Doornroosje, de intieme, romantische binnenplaats van Auberge de Cendrillon of bij de Thunder Mesa River Boat voor een uniek feest met een privérondvaart. Om letterlijk in het huwelijksbootje te stappen, quoi. Om de trouwceremonie nog magischer te maken, kan je er ook voor kiezen om je favoriete Disneypersonages tot je genodigden te rekenen. Of om een groepje muzikanten bij te boeken.

Daarnaast is er de ‘Once Upon a Time Collection’, voor wie graag wil trouwen in de exclusieve zalen van de twee resorthotels: Disney’s Newport Bay Club en Disney’s Hotel New York.

Goedkoop is zo’n trouwpartij in Disneyland Paris wel niet. Wie samen met twintig gasten het ja-woord wil geven onder het toeziend oog van Mickey en Minnie, moet daar minstens 25.000 euro voor over hebben.