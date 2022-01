Koppen rollen op Marokkaanse hogeschool na #Metoo-schandaal

De spraakmakende zaak kwam naar buiten toen lokale media een paar dagen geleden Twitterberichten publiceerden die afkomstig zouden zijn van een professor van de prestigieuze handelshogeschool Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCGO) in Oujda in het noordoosten van Marokko.



Heel duidelijk maakt hij hoe een goed cijfer kan worden gehaald. Ten minste twee studentes hebben inmiddels soortgelijke screenshots gedeeld van dezelfde hoogleraar die niet alleen heel expliciet is in zijn verlangens maar de studentes ook herhaaldelijk opbelt. Een van hen reageert op zijn hitsige gedram: ‘Uw woorden zijn respectloos. Ik zal niet tolereren dat u ze herhaalt.’



Veel hielp dat niet, blijkens de screenshots, waarin de hoogleraar ook nog eens pocht dat klagen geen zin heeft omdat hij de schoolleiding ‘in zijn zak heeft’. Een oud-studente zegt dat ze de school verliet vanwege deze hoogleraar maar durft pas nu te zeggen waarom. Een woordvoerder van het Marokkaanse ministerie van Hoger Onderwijs heeft gisteren bevestigd dat de aanklachten tegen de betrokken professor door een speciale commissie met spoed zijn onderzocht en dat is besloten ‘zijn taken op te schorten in afwachting van zijn verschijning voor een raad van discipline’.

Geschorst

Ook de directeur van de school, diens plaatsvervangster en het hoofd van de administratie zijn inmiddels geschorst aangezien ze eerder door een studente zouden zijn gewaarschuwd over het wangedrag van de hoogleraar maar het niet nodig vonden daartegen actie te ondernemen. Voor het schoolgebouw hebben dinsdag demonstraties plaatsgevonden van studenten.

Diverse vrouwenorganisaties hebben oproepen gedaan op sociale media voor meer getuigenissen ‘om de stilte over de kwestie te doorbreken’. De Federale Vereniging voor Vrouwenrechten begon een campagne op sociale media onder de hashtag ‘Genoeg (van de) intimidatie op de universiteit’.



Opgeroepen wordt studenten die durven te klagen te beschermen. Dat vrouwen een klacht indienen tegen een stalker is uitzonderlijk in Marokko. Om de reputatie van de familie te behouden wordt er vaak het zwijgen toe gedaan. In september was er een soortgelijk schandaal aan de Hassan I-universiteit in Settat, vlakbij Casablanca aan de westkust. Vier hoogleraren kwamen in opspraak. Drie van hen werden later gearresteerd wegens onder meer ‘aanzetten tot losbandigheid’, en ‘geweld tegen vrouwen’. Volgende week worden hun rechtszaken hervat.

Intimidatie

Sinds drie jaar kent Marokko een wet die celstraf zet op intimidatie van vrouwen in de openbare ruimte maar ook op sociale media. Op seksuele intimidatie via sociale media staat maximaal drie jaar cel. Vrouwenrechtenorganisaties vragen om strengere naleving van de teksten.

De zaak in Oujda zorgt nu voor veel reacties op sociale media. Studentenorganisaties eisen verregaande maatregelen. Een studente getuigt: ,,Vorig jaar vroeg een hoogleraar me mij aan te melden voor een cursus die helemaal niet bestond. Sindsdien stalkt hij me, belt me iedere dag en hij wordt steeds dreigender als ik niet antwoord.”

In Settat wordt inmiddels een vijfde academicus vervolgd wegens aanranding. Volgens een vorig jaar gepubliceerde studie zegt 54 procent van de Marokkaanse vrouwen slachtoffer te zijn geweest van een of andere vorm van seksuele intimidatie of geweld.

