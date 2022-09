Kosmonaut die langste ruimtevlucht ooit uitvoerde, overleden

Van 8 januari 1994 tot 22 maart 1995 verbleef hij in een baan rond de aarde, een periode van in totaal 437 dagen en 18 uur. Daarin draaide hij ongeveer 7000 rondjes rond de planeet en legde hij naar schatting 280 miljoen kilometer af.

Poljakov was eigenlijk arts. Toen in 1964 voor het eerst een arts naar de ruimte vloog, besloot Poljakov ook de sprong te wagen. Hij meldde zich bij de ruimtevaartorganisatie van de Sovjet-Unie en werd in 1972 geselecteerd. Het duurde nog tot 1988 voordat Poljakov daadwerkelijk naar de ruimte kon gaan. Hij verbleef 240 dagen in het ruimtestation Mir.

Tweede en laatste ruimtereis

De missie was bedoeld om te kijken hoe het lichaam omgaat met zo’n lange periode in gewichtloosheid. Dat zou meer kunnen leren over de mogelijkheden om ooit naar Mars en terug te gaan. Spieren en botten verzwakken namelijk in de ruimte, en een reis naar de rode planeet en terug zou bijna 2 jaar duren. Volgens Roskosmos bewees Poljakov dat lichaam en geest het in principe aankunnen om ver de ruimte in te gaan.