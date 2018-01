Kostbare 17de eeuwse viool compleet gekraakt na vliegreis in vrachtruim

,,Alitalia haat muzikanten!’’, huilt de in Brazilië geboren muzikaal directeur en dirigente van het Duitse Phoenix Ensemble op Facebook. ,,Ze hadden me verzekerd dat iemand dit instrument met zorg aan boord zou brengen.''



Klaarblijkelijk is de kostbare viool niet in de cabine, zoals beloofd, maar in het ruim van het lijntoestel terechtgekomen. ,,Het lijkt wel of er een auto overheen gereden is'', schrijft de concertleidster bij een foto van het verruïneerde strijkinstrument.



Bij het horrorverhaal van Herzog rijst de vraag of haar verhaal wel helemaal klopt. Waarom laat iemand een 17de eeuwse viool alleen achter in een vliegtuig? En waarom zou je zulke dure instrumenten niet verzekeren?