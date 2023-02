Kouderecords gebroken en vorstbevingen in de VS

De bijna 2000 meter hoge berg staat bekend om zijn extreme weer, maar ook in lager gelegen gebieden was het vreselijk koud. In Boston daalde de temperatuur tot -23, volgens de National Weather Service (NWS) de laagste temperatuur die sinds 1957 in de stad is vastgesteld. De gevoelstemperatuur lag onder de -34. In New York daalde het kwik tot -16.