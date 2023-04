Krachtigste storm in tien jaar tijd mogelijk aan land in West-Australië

De storm komt naar verwachting in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) aan land, ergens tussen de plaatsen Broome en Port Hedland. Donderdagavond zal Ilsa al windkrachten bereiken van 250 kilometer per uur. ,,Winden van deze kracht kunnen niet alleen bomen en hoogspanningskabels omver verwerpen, maar ook voorwerpen uit tuin en huis tillen. Zoals caravans en trampolines’’, zegt BOM-meteoroloog Miriam Bradbury tegen CNN.

Vorig jaar zeven cyclonen

Cyclonen komen vaker voor aan de westkust van Australië. Vorig jaar registreerde het BOM er zeven. Darren Klemm, brandweerman en hulpdienstencommissaris van West-Australië, zegt tegen CNN dat het tien jaar geleden is dat een cycloon van deze omvang aan land komt. In Australië wordt gebruikt gemaakt van een systeem met vijf niveaus op de intensiteit van tropische cyclonen te duiden. Ilsa zal in vier vallen, de op-een-na zwaarte categorie.

De noordkust van West-Australië is sinds de jaren 60 door dertien stormen van categorie vier getroffen. De tropische cycloon Ilsa is te vergelijken met cycloon Laurence in 2009, die op een vergelijkbare locatie toesloeg met windsnelheden van 240 kilometer per uur. De sterkste storm ooit die dit deel van Australië trof, was de tropische cycloon Monica in 2006.