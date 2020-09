Kremlin-adviseur actief in Nederland rond MH17

Een adviseur van het Kremlin, die van de VS een inreisverbod kreeg vanwege beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, was in Nederland actief rond het MH17-proces, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Aleksandr Malkevitsj werkte in 2018 voor een Russisch mediaconcern dat zich bezighoudt met destabilisatiecampagnes in het buitenland, bijvoorbeeld via de beruchte ‘Trollenfabriek’ die via online nep-profielen de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden.

Malkevitsj’ website ‘USA Really’ was volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën bedoeld om verdeeldheid te zaaien aan de vooravond van de congresverkiezingen in 2018. Tegenwoordig is hij lid van de prestigieuze ‘Maatschappelijke Kamer’, een adviesorgaan dat is verbonden aan president Poetin. Malkevitsj houdt zich daar bezig met ‘mediazaken’.

Nadat de VS hem de toegang tot het land ontzegden, dook Malkevitsj in maart dit jaar op in Nederland. Hij accrediteerde zich om het begin van het MH17-proces op 9 maart bij te wonen.

Twee dagen daarvoor was hij in Den Haag bij de presentatie van een documentaire die twijfel zaait over het MH17-onderzoek. Daarna sprak hij op een MH17-congres in Amsterdam, georganiseerd door het alternatieve medium De andere krant. Malkevitsj schreef in deze gratis krant dat het onderzoek naar de vliegtuigramp is ingegeven door ‘anti-Rusland-gekte’ en bracht een Russisch boek uit over de MH17-ramp waarin staat dat het toestel is neergestort door toedoen van een storm.