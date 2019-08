Kroatische hoofdstad Zagreb opgeschrikt door zesvoudige moord

Partij Boris Johnson verliest zetel in Brits parlement

4:40 Boris Johnson, de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft een gevoelige nederlaag geleden. De Conservatieve Partij van Johnson verloor bij lokale verkiezingen in Wales een parlementszetel aan de Liberaal-Democraten. De meerderheid waarop Johnson in het parlement kan steunen, is daardoor teruggebracht tot slechts één zetel.