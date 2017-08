Kustwacht VS: gebruik geen social media als je gered wilt worden

Texanen die gered willen worden omdat ze zijn ingesloten als gevolg van de overstromingen in de staat, moeten alarmnummer 911 of de Kustwacht bellen. ,,Zet je informatie niet op social media", waarschuwt de Amerikaanse Kustwacht. Onmogelijk advies, melden veel Texanen: die lijnen zijn bezet en telefoons raken op.

Texas wordt momenteel geteisterd door de tropische storm Harvey. Die brengt ongekend zware regenbuien met zich mee. Plaatselijke autoriteiten melden al twee dagen nieuwe records en voorspellen dat de zware regens nog enkele dagen zullen aanhouden. De stad Houston, de vierde stad van de VS, en andere delen van de staat zijn getroffen door zware overstromingen. Ondanks veel evacuaties zijn duizenden mensen verrast en opgesloten door het water. Hoe hoog het water is gestegen, is te zien op deze slide die de New York Times maakte:

Veel opgesloten Amerikanen slaan noodkreten via Twitter en Facebook. Ze posten foto's van hun penibele situatie, zetten hun adres erbij en vragen mensen die noodkreet verder te verspreiden.

Maar, zo waarschuwde de US Coast Guard afgelopen nacht enkele keren duidelijk op Twitter, vertrouw niet op die social media. ,,Bel ons, als je gered wilt worden! En als we in gesprek zijn, bel nog een keer." Alleen via die officiële kanalen kan de hulp goed en betrouwbaar worden gecoördineerd.

Fijn advies, reageren veel Texanen, maar we krijgen jullie simpelweg niet te pakken en de accu's van onze telefoons raken op. Opladen is geen optie, als je op het dak zit. Daarom ontstonden er op onder meer Facebook afgelopen nacht speciale groepen die informatie over Texanen in het nauw zo veel mogelijk doorgeven aan de autoriteiten, zo meldt CNN. Dat leidt er soms ook toe dat valse informatie over waterstanden en foto's van oude overstromingen worden verspreid.

Bewoners van Houston worden geëvacueerd door de National Guard.

Verzorgingstehuis gered

In het geval van een verzorgingstehuis voor ouderen, leken social media wel soelaas te bieden. Hulpbehoevende ouderen in de plaats Dickinson, die tot hun middel in het water zaten, werden gered nadat foto's van hun situatie viral gingen.

Maandagochtend kondigden de autoriteiten in Texas wederom grootscheepse evacuaties aan. Ze gaven de opdracht in de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, in één klap 55.000 mensen te evacueren. De Brazos River bereikte inmiddels een hoogte van 18 meter, 4,3 meter hoger dan het normale peil. Er zullen meer evacuaties volgen, aangezien de regens in een gebied van 240 kilometer rond Houston overlast veroorzaken.