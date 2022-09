Kwart miljoen mensen namen afscheid van de Queen in Westminster Hall

Zo denken (sommige) Britten over King Charles: ‘Oude man die ons veel te veel geld kost’

Wat voor koning willen de Britten? We vragen het in Brixton, Westminster en Canary Wharf. Drie wijken in Londen met totaal verschillende achtergronden. De meningen over wat ze van Charles III verwachten, lopen nogal uiteen. ,,Als ie z'n temperament maar onder controle houdt.’’

19 september