Kwart Rohinya-kinderen 'levensbedreigend ondervoed'

Tot wel 25 procent van de kinderen onder de vijf jaar is acuut en zelfs levensbedreigend ondervoed, een forse overschrijding van de 15 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie aanhoudt als grens bij rampen. Ook blijken veel vluchtelingkinderen aan bloedarmoede en ziekten te lijden.

Ruim 650.000 mensen uit Myanmar zijn gevlucht naar Bangladesh. Ze behoren tot de opgejaagde moslimminderheid uit de staat Rakhin waar de hindoeautoriteiten volgens de VN bezig zijn met étnische zuiveringen’. Bijna de helft van de gevluchte kinderen lijdt aan bloedarmoede en tot 40 procent aan diarree, tot 60 procent aan luchtweginfecties. Dat blijkt uit drie gezondheids- en ondervoedingsonderzoeken in de vluchtelingenkampen rond Cox’s Bazar tussen 22 oktober en 27 november.

"We hebben nu een grondig beeld van de ondervoedingsstatus van de Rohingya kinderen in Cox’s Bazar en onze ergste voorspellingen zijn uitgekomen", stelt Edouard Beigbeder, directeur van UNICEF in Bangladesh. ‘Vluchtelingkinderen die al vreselijk hebben geleden tijdens hun vlucht, zitten nu in een gezondheidscrisis.’

Onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de vluchtelingenkampen Kutupalong en Nayapara en de kampementen in Ukhia en Teknaf. Onderzoek is gedaan onder zowel meer dan 1.700 net gearriveerde vluchtelingkinderen als onder vluchtelingkinderen die al langer in Bangladesh verblijven.

In het Kutupalong vluchtelingkamp en in de kampementen is de ondervoeding het ernstigst. Ernstige acute ondervoeding komt het meest voor in Kutupalong (7,5 procent) en in de kampementen Ukhia en Teknaf (3 procent).

Volledig scherm Rohingya kinderen in Ukhiya, Bangladesh. © AP

"Minder dan 16 procent van de kinderen in het kamp krijgt een dieet wat we als het minimum aanvaarden", aldus een woordvoerder. De combinatie van ondervoeding, diarree en infecties kan kinderen extreem kwetsbaar maken.’