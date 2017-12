Laatste eer in drie minuten: Japan opent eerste drive-in rouwcentrum

Fragiele ouderen

Ogiwara kwam op zijn idee toen hij zag hoe weinig mensen er bij begrafenissen van zeer oude Japanners afkwamen. Hij realiseerde zich dat veel vrienden minstens even oud en fragiel als de overledene moesten zijn. Een complete begrafenis, met toespraken, het opdreunen van teksten door een Boeddhistische priester en branden van wierook door alle aanwezigen, neemt vaak drie uur in beslag.



,,Als iemand niet in staat is om de begrafenis van een dierbare bij te wonen, blijven ze zitten met een gevoel van spijt’’, vertelt de begrafenisman aan The Times. ,,Mensen helpen daar overheen te komen en de geest van de overledene gunstig te stemmen, dat is het doel van ons bedrijf.’’ Of de dienst een succes wordt, moet nog blijken



Het rouwpaleis opent over een paar dagen zijn deuren. Een kwart van Japans bevolking mag dan 65 zijn, de vraag is of mensen aan het idee kunnen wennen. Ogiwara, die vroeger niet in de rouw- maar de trouwbusiness zat, sluit niet uit dat hij nog wat aan het concept moet sleutelen om de service te verbeteren.