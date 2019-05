Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling met premier May: regering op instorten

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker uit de onderhandelingen over de brexit getrokken. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen ’zo ver zijn gekomen als mogelijk’ door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering ‘nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft'. Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat ‘de regering in staat is te leveren, wat in een compromis is afgesproken’.

Volgens Labour staat May op het punt haar macht kwijt te raken en kan er binnen enkele weken een nieuwe leider van de Conservatieven zijn. Dat zei een bron binnen Labour eerder vandaag tegen persbureau Reuters. ,,Er is nul kans dat we op dit moment tot een overeenkomst kunnen komen”, zei de anonieme bron. ,,We sluiten geen deal met een regering die op instorten staat.”

De woordvoerder van May erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens de woordvoerder gaat May door met het zoeken naar oplossingen om een brexitdeal door het parlement te krijgen.

Onderhandelingen