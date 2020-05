Lancering van SpaceX-ruimteschip uitgesteld vanwege slecht weer, zaterdag nieuwe poging

De astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken zaten in de capsule en de aftelklok van NASA was al in beeld. Evenals de slogan en het logo van de lancering: Launch America. De Amerikanen weten er een hype van te maken. Iedereen keek uit naar het moment waarop voor het eerst sinds 2011 weer Amerikaanse astronauten vanaf hun grondgebied de ruimte in zouden gaan. Negen jaar lang moest Amerika peperdure kaartjes kopen bij aartsrivaal Rusland om naar ruimtestation ISS te kunnen. Het is de eerste keer ooit dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert.

Het slechte weer rondom de ruimtebasis gooide roet in het eten. De kans op bliksem is te groot en dat maakt het te gevaarlijk om op te stijgen. Met nog zo'n 18 minuten op de aftelklok kwam het hoge woord eruit: er komt geen lancering vandaag. Zaterdag wordt er een nieuwe poging gedaan.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump was ook aanwezig op ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Trump wordt pas de derde Amerikaanse president die een lancering bijwoont. Richard Nixon was in november 1969 bij het vertrek van Apollo 12, de tweede bemande vlucht naar de maan. Bill Clinton zag in 1998 hoe spaceshuttle Discovery opsteeg. Aan boord daarvan zat de toen 77-jarige senator John Glenn, de eerste Amerikaan in een baan rond de aarde.

SpaceX-ceo Elon Musk zei eerder vandaag erg nerveus te zijn voor de lancering van de Crew Dragon. Dat vertelde hij vanochtend in het Amerikaanse ochtendprogramma CBS This Morning. ,,Er kunnen duizenden dingen verkeerd gaan en maar één ding kan juist gaan”, stelde hij. De enorme verantwoordelijkheid die hij draagt voor de levens van de astronauten weegt zwaar, aldus Musk. ,,Het is het enige waar ik aan kan denken op dit moment. Ik moet het echt mentaal blokken, want anders zou het emotioneel onmogelijk zijn te dragen.”

Kijken vanuit Nederland

Bij helder weer zou vanavond de Crew Dragon met daarin twee Amerikaanse astronauten als een klein stipje aan de zuidelijke hemel te zien zijn geweest.