Lasterzaak tegen Trump na bijna vijf jaar gestaakt

Enkele weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 verklaarde Zervos, die in 2007 deelnam aan de realityshow The Apprentice, dat Trump haar had aangerand. Hij zou haar ongevraagd hebben gezoend.

Volledig scherm Summer Zervos, de vrouw die haar aanklacht tegen Donald Trump liet vallen. © AP Bij een latere afspraak over een baan zou Trump dat opnieuw hebben gedaan en zou hij haar bij een borst hebben gepakt. Trump ontkende de beschuldigingen, bestempelde die als ,,politiek gemotiveerd” en noemde Zervos een leugenaar. De 75-jarige Trump is door meer vrouwen van seksuele intimidatie beschuldigd.

De hoogste rechtbank in New York bepaalde begin dit jaar nog dat de lasterzaak kon doorgaan. Trump zei toen hij president was dat hij in die positie niet kon worden berecht. Zervos had de rechter gevraagd of de zaak nu wel kon worden behandeld en kreeg gelijk.

Volgens Amerikaanse media is er geen sprake van een schikking of compensatie tussen Zervos en Trump. ,,Na vijf jaar wil mevrouw Zervos niet langer procederen tegen de beklaagde en heeft ze het recht gekregen om vrijuit over haar ervaring te spreken”, zeggen haar advocaten in een verklaring. ,,Mevrouw Zervos blijft bij de beschuldigingen in haar klacht en heeft geen compensatie aanvaard.”