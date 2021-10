Lavastroom op La Palma verwoest niet alleen woningen maar ook bananenteelt en zoutwinning

De roodgloeiende lavarivier overspoelde vanochtend vroeg vier gebouwen in het dorpje Callejon de la Gata. De schade op het Canarische eiland is enorm. Er raakt nog niemand gewond door de eruptie, maar de Spaanse overheid trekt nu al zo'n 216 miljoen uit voor het herstel van La Palma. De verwoesting van vandaag wordt nog helser door een spektakel van bliksemflitsen, veroorzaakt door statische elektriciteit van asdeeltjes in de lucht.



Donderdag ging de luchthaven op het vakantie-eiland opnieuw dicht, wegens een laag as op de start- en landingsbanen. ,,De luchthaven is momenteel niet meer operationeel’’, liet een woordvoerder van beheerder Aena weten. De aslaag moet eerst worden verwijderd voordat er weer vliegtuigen kunnen landen en vertrekken. Dat opruimen gaat zeker tot vanmiddag duren, klinkt het. Tot 13.00 uur op zijn vroegst.

Andres Hernandez uit Fuencaliente laat zien wat de asregen met zijn ander spierwitte zeezout doet.

Vluchten geannuleerd

Het is de tweede keer sinds de uitbarsting van de Cumbre Vieja dat het vliegveld op slot gaat. Ook het vliegverkeer op het aangrenzende eiland Tenerife heeft te kampen met de ronddwarrelende vulkaanas. Een dag nadat La Palma het vliegverkeer staakte, werden op de noordelijke luchthaven van Tenerife meerdere vluchten geannuleerd of omgeleid naar een terminal in het zuiden van het eiland.



Ook de landbouw op La Palma ondervindt de gevolgen van de uitbarsting. De lava heeft meer dan 150 hectare landbouwgrond - anderhalve vierkante kilometer - overspoeld. Het grootste deel daarvan wordt gebruikt voor de bananenteelt, een van de belangrijkste gewassen op het eiland. ,,Het is erger dan ongedierte’’, briest Pedro Antonio Sanchez, eigenaar van een kleine plantage.



Schade aan de bananen van fruittelers op La Palma. De as beschadigt de vruchten en laat zich niet wegwassen.

Handdoek in de ring

De fruitteler zou het liefst de handdoek in de ring gooien. ,,Het is erger dan een ziekte, omdat het de bananen beschadigt’’, klaagt hij met een mistroostige blik op zijn oogst. Het ‘zwarte zand’ is bijna niet van de bananen te verwijderen. ,,Je moet het eraf blazen of spoelen, ik weet het niet. Als 's nachts de dauw valt, blijft de as aan het water plakken en gaat het er 's ochtends niet meer af. Het is een ramp.’’



De as is overigens niet het grootste probleem voor de bananenteelt. Het gebrek aan water vormt de grootste bedreiging voor het fruit dat juist veel vocht nodig heeft. De lavastroom heeft een grote pijpleiding vernield die het water voor de irrigatie van de plantages in het zuidwesten van La Palma aanvoert. Maar niet alleen de bananenoogst is het slachtoffer van de grommende Cumbre Vieja. Ook de zoutwinning wordt getroffen.

De zoutpannen van de familie Hernandez zijn zwart van de aslaag, die een dikke korst vormt.

Zoutbedden onder de as

De anders parelwitte zoutpannen van Andres Hernandez zijn de afgelopen twee weken bedekt met een dikke laag vulkanische as. Daardoor is ongeveer een derde van zijn jaarlijkse zoutoogst verloren gegaan. De familie Hernandez is gewend om onder de dreiging van de vulkaan te wonen en werken. De vuurspugende berg ligt op zo'n 18 kilometer van het bedrijf in Fuencaliente.



Bij de vorige uitbraak - in 1971 - stopte de lava op amper 200 meter van de zoutbedden. Het bedrijf lag twee jaar stil. Zover wil Andres het nu niet laten komen. Hij wil zijn grond schoonmaken en doorgaan met de zoutwinning. ,,Het zal veel werk worden, maar we zullen dit gebied kunnen redden’’, zegt hij. Veel van zijn medebewoners zijn een stuk minder fortuinlijk geweest en hebben huis en haard verloren, voegt de zoutboer toe.

Het is niet mogelijk de aslaag van het zout af te halen, omdat het ermee versmelt en diep doordringt.

Activiteit blijft hoog

,,Toen de as neerkwam, stonden we net op het punt het zout te verzamelen’’, vertelt Hernandez. ,,Alles werd erdoor bedolven en dat zorgde voor een korst op de bovenlaag. We kunnen de as en het zout onmogelijk van elkaar scheiden, het is er volledig ingetrokken.’’ Zeker 200 ton zout is daardoor onbruikbaar geworden. Ook de toeristen, die doorgaans van de zoutvlakten een uitje maken, zijn er niet. Het is een desolate toestand.



Wanneer Andres weer aan de slag kan, blijft onduidelijk. Het Spaanse Nationale Geografische Instituut meldt dat de vulkaanactiviteit onverminderd hoog blijft. Dat kan volgens de wetenschappers nog dagen, maar mogelijk ook maanden, gaan duren. De uitbraak in 1971, die minder heftig was dan de huidige, duurde van 26 oktober tot 28 november. Een maand. Cumbre Vieja heeft nu in twee weken al twee keer zoveel lava uitgestoten als destijds.

Een teler probeert de vulkaanas van zijn bananen te blazen.