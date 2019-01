Lawinegevaar in Duitsland en Oostenrijk blijft

Luxeleven kleinzoon van Fidel Castro valt slecht bij Cubanen

7:11 Een vakantie aan de Riviera Maya in Mexico, een bezoek aan de Sagrada Família in Barcelona, dure etentjes en een trip op een jacht. Tony Castro, kleinzoon van wijlen Fidel Castro (1926-2016), deelde de voorbije maanden zijn luxueuze reiservaringen via zijn Instagramaccount. De foto’s kwamen terecht bij de krant El Nuevo Herald en lokken nu flink wat verontwaardigde reacties uit.