Leden van speciale politie-eenheid Duitsland verdacht van opruiing via extreemrechtse chats

Niet alleen de woningen van de zes zijn doorzocht, ook hun werkplekken op het hoofdbureau van politie in Frankfurt. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. De meeste bijdragen in de chatgesprekken dateren van 2016 en 2017, enkele van 2019. De verdachten maken deel uit van een groep mannen tussen de 29 en 54 jaar. Negentien zijn nog in actieve dienst bij het SEK (Spezialeinsatzcommando) maar vrijgesteld van hun werkzaamheden, eentje is daarnaast geschorst.

Onder hen ook drie superieuren. Zij zouden zelf geen verboden inhoud hebben verspreid, maar als leidinggevenden wel hebben deelgenomen aan de gesprekken en ze niet hebben verhinderd. De drie worden verdacht van het belemmeren van een onderzoek in functie, maakten het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt en de Duitse rijksrecherche vandaag bekend. Die laatste onderzoekt niet alleen de strafrechtelijke kant van de zaak maar kijkt ook of er ook een dienstrechtelijk onderzoek geopend moet worden tegen de openbare ambtenaren.

Kinderporno

Het onderzoek tegen de groep loopt sinds april. De extreemrechtse chats via Messengerdiensten kwamen aan het licht in een onderzoek tegen een 38-jarige collega. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. In zijn mobieltje werden verschillende chats gevonden ‘met een strafrechtelijk relevante inhoud’, verklaarde een OM-woordvoerder tegenover de Süddeutsche Zeitung.

In de deelstaat Hessen zijn volgens de krant sinds 2018 meerdere incidenten met extreemrechtse politieagenten aan het licht gekomen. De meest spraakmakende zaak was die van de chatgroep ‘Itiotentreff’ (idiotenontmoeting) in een politiebureau in de binnenstad van Frankfurt. Zes politiefunctionarissen deelden van oktober 2015 tot begin 2017 ruim 100 voornamelijk antisemitische, racistische en nazi-verheerlijkende afbeeldingen. Veertig daarvan worden beschouwd als strafrechtelijk relevant.

Noordrijn-Westfalen

Het bestaan van groepjes politiemensen met extreemrechtse chats in verschillende Messengergroepen kwam in september vorig jaar ook aan het licht in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU), gaf opdracht tot een uitgebreid onderzoek. Na maanden speurwerk bleek dat bijna 200 politiefunctionarissen erbij betrokken zouden zijn geweest.

Een van de chatgroepen, waarbij vijftien politiemensen betrokken waren, zou niet alleen berichten hebben uitgewisseld maar bijvoorbeeld ook geposeerd hebben voor een hakenkruis voor een foto op een bowlingbaan, aldus de Duitse krant.

Elite-eenheid leger

De elite-eenheid KSK (Kommando Spezialkräfte) van het Duitse leger raakte de afgelopen jaren ook herhaaldelijk in opspraak vanwege ‘extreemrechtse elementen’ binnen haar gelederen. Bij een 45-jarige verdachte werd in mei vorig jaar een wapenarsenaal en explosieven gevonden. Van de twintig verdachten bleven er uiteindelijk negen over bij wie de verdenkingen zoals het uiten van nazisympathieën en het brengen van de Hitlergroet gegrond bleken te zijn. Drie mogen geen uniform meer dagen, twee werden overgeplaatst en eentje die extreemrechts bleek te zijn, werd ontslagen.

Het korps werd daarna grondig gereorganiseerd en één eenheid werd zelfs opgeheven. Die reorganisatie kwam er vorig jaar, nadat uit onderzoek van de Duitse militaire inlichtingendienst was gebleken dat in het korps leden zaten met een extreemrechts gedachtegoed. Het onderzoek volgde op een reeks incidenten waarbij commando’s in opspraak waren geraakt, bijvoorbeeld door het brengen van de verboden Hitlergroet en andere uitingen van neonazisme. De reorganisatie ging gepaard met de opheffing van een eenheid.

Stijging

Het aantal Duitse soldaten verdacht van rechtsextremisme steeg de afgelopen jaren flink. De militaire inlichtingendienst voert een onderzoek tegen ongeveer 550 militairen van het Duitse leger. Alleen al in 2019 kwamen er 369 gevallen bij, zo maakte Christof Gramm van de MAD (Militärische Abschirmdienst) begin vorig jaar bekend. Veertien verdachten werden veroordeeld wegens extremisme, onder hen acht rechtsextremisten. Veertig committeerden zich niet aan naleving van de Grondwet. Bij het KSK-elitekorps zijn bijna vijf keer zoveel probleemgevallen als bij de rest van het Duitse leger, aldus de MAD-chef in een interview met Welt Am Sonntag.

