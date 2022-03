Leerling doodt leerkracht met machete in Praag

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin: Russisch gas moet vanaf april met roebels worden betaald, anders stopt levering

Russisch gas moet vanaf april met roebels worden afgerekend anders worden de leveringen gestopt, waarschuwt de Russische president Vladimir Poetin. En tot nu toe is er door Nederland voor 50 miljoen aan wapens aan Oekraïne geleverd, waaronder antitankraketten, antiluchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

16:09