Leerlingen middelbare school VS treffen bewusteloze docent aan door overdosis fentanyl

Op een middelbare school in de Verenigde Staten is een docent handvaardigheid aangeklaagd vanwege het gebruik van drugs in aanwezigheid van zijn leerlingen. Hoewel het incident eind november plaatshad, is hij na onderzoek nu pas officieel aangeklaagd.

De leerlingen van de Roosevelt School in Westfield, in de Amerikaanse staat New Jersey, kregen 29 november de schrik van hun leven toen ze ‘s ochtends om 9 uur voor de eerste les de klas in kwamen. Hun docent handenarbeid lag daar bewusteloos op de grond.

Volgens de ingeschakelde politie had de 57-jarige docent vlak voor het begin van de les een overdosis fentanyl genomen. Dat de man het voorval wist te overleven, had hij te danken aan het snelle optreden van een gewaarschuwde agent. Die herkende direct de signalen van een drugsoverdosis en injecteerde hem met naloxonhydrochloride. Volgens de betreffende agent draagt hij het tegengif altijd en overal met zich mee, zo meldt de New York Post.

Snel daarna vertoonde Thompson al tekenen van verbetering. Tijdens een daaropvolgend onderzoek ontdekte de politie fentanyl en aanverwante artikelen in een kast in de klas. In een brief aan de ouders zei het schooldistrict dat het klaslokaal daarop direct is afgesloten en ontsmet.

De docent is aangeklaagd wegens het bezit van een gevaarlijke stof, het bezit van drugsparafernalia en het in gevaar brengen van het welzijn van kinderen, aldus de politie. Op 1 februari moet hij voor de rechter verschijnen.