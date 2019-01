Lees hier alle reacties op afwijzing brexitdeal door Lagerhuis

Premier May heeft een zware nederlaag geleden in het Lagerhuis. De deal die de Britse premier dacht te hebben gesloten met de Europese Unie over een ordelijke scheiding werd vanavond verworpen met 230 stemmen verschil . Lees hieronder de reacties.

Premier Rutte

Premier Mark Rutte betreurt de zware nederlaag die de Britse premier Theresa May heeft geleden in het Lagerhuis over haar brexitdeal. Hij blijft achter het huidige akkoord staan. ,,Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over huidige Brexitdeal. Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen ‘no-deal’ situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk”, laat hij op Facebook weten.

Partijen in de Tweede Kamer

De chaos en onzekerheid duurt voort. Zo reageren partijen in de Tweede Kamer na de ongekende nederlaag van de Britse premier Theresa May over haar brexitdeal. ,,Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het Verenigd Koninkrijk, voor de EU, voor Nederland”, aldus D66'er Kees Verhoeven. ,,Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de EU”, twittert fractievoorzitter Rob Jetten.

CDA’er Pieter Omtzigt vraagt zich na de ,,historische nederlaag” af of er binnen drie dagen een plan B van May zal zijn en of er wel een plan is waarvoor een meerderheid in het Britse parlement te vinden is. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betekent de uitslag dat ,,onduidelijkheid, onzekerheid en chaos” blijven bestaan.

Oppositieleider Jeremy Corbyn

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour sprak van een ,,catastrofale nederlaag’’ voor de regering.

Voormalig minister Boris Johnson

Boris Johnson, de voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken en een uitgesproken brexiteer, reageerde op het wegstemmen van het brexitakkoord van premier Theresa May met de woorden: ,,De deal is dood. Het was ook zo overduidelijk een slechte deal voor het Verenigd Koninkrijk. We zouden ons actief moeten gaan voorbereiden op een no deal, met meer enthousiasme dan ooit.’’

Volledig scherm Boris Johnson. © AFP

EU-president Donald Tusk

EU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat het Britse Lagerhuis de brexitdeal van premier May met Brussel had weggestemd. ,,Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?’’, twitterde de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders.

EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

Het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is toegenomen, stelt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een schriftelijke reactie op de weggestemde brexitdeal. ,,Ik spoor het Verenigd Koninkrijk dringend aan zo snel mogelijk zijn intenties aan ons duidelijk te maken. De tijd is bijna op.’’

Juncker zegt het stemresultaat ,,met spijt’’ te hebben vastgesteld. ,,Aan Europese zijde gaan wij door met het ratificatieproces van het terugtrekkingsakkoord’’, verklaart hij, ,,dat de enige manier biedt om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verzekeren.’’

Hij wijst erop dat de EU-onderhandelaars voortdurend creativiteit en flexibiliteit hebben getoond. ,,President Tusk en ik hebben ook onze goede wil getoond door aanvullende verduidelijkingen en verzekeringen in onze briefwisselingen aan premier Theresa May aan te bieden.’’

Burgemeester van Londen Shadiq Khan

Nu de brexitdeal is verworpen, zou Groot-Brittannië het hele brexitbesluit moeten intrekken. ,,Dat is de enige verstandige optie”, zei de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, een van de belangrijkste tegenstanders van de brexit. Hij wil dat ,,het Britse volk de laatste stem krijgt, met de mogelijkheid om in de Europese Unie te blijven’'.

De Britse premier Theresa May stuurde in maart 2017 een brief naar de Europese Unie, waarmee zij artikel 50 van het EU-verdrag activeerde. Dat artikel gaat over uittreding. Vanaf dat moment kregen de Britten en de EU twee jaar de tijd om een akkoord te bereiken. Die termijn verloopt op 29 maart van dit jaar. Na die dag zijn de Britten automatisch geen EU-lid meer, maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. Khan wil dat premier May dat doet.

Volledig scherm De burgemeester van Londen, Sadiq Khan © AFP

Schotse premier Nicola Sturgeon

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde niet verrast op de historische nederlaag van Theresa May in de stemming over haar brexitdeal. ,,Het was al maanden duidelijk dat die eraan zat te komen’', liet ze op Twitter weten. ,,Er is genoeg tijd verspild. Het is tijd om de artikel 50-klok stil te zetten en die kwestie opnieuw voor te leggen aan de kiezer. Schotland stemde voor lid blijven van de EU en we willen er niet tegen onze zin worden uitgesleept’', aldus Sturgeon, leidster van de Schotse nationalisten.

Nederlandse transportsector

Quote De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN De Nederlandse transportsector maakt zich op voor een ‘no-dealbrexit’, nu de brexitdeal van premier Theresa May is weggestemd door het Britse Lagerhuis. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) betekent dat: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen. ,,Dramatisch’', zegt Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, in een eerste reactie. ,,De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.’’



Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een ‘no-dealbrexit’. De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt volgens De Bruin in dat geval met grote problemen te maken. ,,Onze sector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest’', aldus de deskundige. ,,We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.’’

Ondernemersorganisaties

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW wil dat premier Mark Rutte tot actie overgaat om de ,,chaos van een no-dealbrexit’' te voorkomen. ,,Premier Mark Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren, zonder dat we de onderhandelingspositie van de EU ondergraven’', aldus De Boer. ,,Dit kabinet verdient lof voor alles wat ze al doen met het aantrekken van bijvoorbeeld extra personeel bij de douane en de noodwet. Maar zaak is nu vooral dat we voorkomen dat er überhaupt een no-deal komt. De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn namelijk niet te overzien.’'

Ook MKB-Nederland maakt zich zorgen en heeft een somber advies voor ondernemers binnen de eigen achterban: ,,Enige wat je nu kan doen is uitgaan van een ‘no-deal’, oftewel het zwartste scenario en je daarop voorbereiden. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen’', stelt de organisatie.