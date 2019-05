Leeuwen uit ‘slechtste dierentuin Europa’ onderweg naar Nederland

Zeven maanden nadat ze van de hongerdood werden gered uit een privédierentuin in het westen van Albanië, zijn de leeuwen Zhaku (13), Lenci (10) en Bobby (10) dan eindelijk onderweg naar Nederland. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Four Paws (Vier Poten). Het leeuwentrio arriveert naar verwachting overmorgen in roofdierenopvangcentrum Felida in het Friese Nijeberkoop.

De drie leeuwen werden vanmorgen verdoofd in hun tijdelijke verblijf in de dierentuin van de Albanese hoofdstad Tirana. Deskundigen legden de roofdieren na een gezondheidscontrole in speciale transportkooien. Een bedrijf gespecialiseerd in het vervoer van dierentuindieren vertrok daarna met de levende lading naar Nederland. Een veearts begeleidt de dieren tijdens het transport.

Zhaku, Lenci en Bobby werden in oktober vorig jaar met acht andere dieren bevrijd uit de Safari Park Zoo in Fier, een kleine privédierentuin in het westen van Albanië. Ze leefden er onder erbarmelijke omstandigheden en waren er slecht aan toe. Dierenwelzijnsorganisatie Four Paws vreesde dat de beesten door ondervoeding zouden sterven als niet werd ingegrepen in wat ze noemde ‘de slechtste dierentuin van Europa'.

Vertraging

Het was de bedoeling om de leeuwen zo snel mogelijk over te brengen naar het opvangcentrum in Nijeberkoop. Daar kunnen ze gespecialiseerde hulp krijgen en leven ze volgens de dierenwelzijnsorganisatie in een omgeving die lijkt op hun natuurlijke habitat.

In afwachting van de afloop van een juridisch conflict met de eigenaar van de dieren, werden de leeuwen overgebracht naar de dierentuin van Tirana. Ze werden er goed verzorgd maar de verblijven waren niet echt een verbetering, verklaarde Barbara van Genne van de stichting Vier Voeters in maart tegenover de Leeuwarder Courant.

Na de beslechting van het conflict was het wachten op de benodigde transportdocumenten. Die kwamen vorige week, volgens Four Paws nadat de bijna 70.000 supporters van de dierenwelzijnsorganisatie op Facebook druk hadden uitgeoefend op de Albanese minister van Milieu en Toerisme. Via een crowdfundingsactie werd daarna geld ingezameld voor het transport van de leeuwen naar Nederland.

