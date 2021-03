Leeuwen verorberen veelbelovende sporenzoeker (27) in wildpark Zuid-Afrika

Jonge studenten steken op vakantie pasgetrouw­de agent (35) dood in Rome, levenslan­ge straf dreigt

8:38 Twee jonge Amerikaanse toeristen die verdacht worden van de moord op een politieagent in Rome, moeten levenslang de gevangenis in. Tot die conclusie kwam de officier van justitie afgelopen zaterdag in de rechtbank. De rechter doet later deze maand uitspraak in de geruchtmakende zaak.