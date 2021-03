Leger Myanmar schiet Khin Myo Chit (6) in huis dood: ‘Ze zeiden: ben je bang?’

Dinsdag drongen veiligheidstroepen in de stad Mandalay de woning van het gezin binnen. Volgens de vader van Khin Myo Chit schoten de militairen eerst van buitenaf op het huis. ,,Ze forceerden de deuren, kwamen binnen en begonnen te schieten’’, vertelt hij tegen Sky News.



De militairen liepen naar boven en bedreigden het gezin. Khin Myo Chit was erg bang en begon te schreeuwen. ,,Dit is niet eng’’, zeiden ze, en begonnen weer te schieten.

Voor de ogen van de familie werd haar 19-jarige broer in elkaar geslagen. Khin Myo Chit, de jongste van acht kinderen, kroop bij haar vader op schoot en leunde tegen zijn borst. ,,Terwijl ze naar me toe rende, vroegen ze haar: ‘Ben je degene die zo bang is?’ Daarna schoten ze haar neer’’, vertelt de vader.

Onderweg

Hij rende met zijn dochter de straat op. Ze bezweek aan haar verwonding, voordat artsen haar konden helpen. ,,Ze haalde het ziekenhuis niet eens en overleed onderweg’', vertelt de vader.

Volledig scherm De familie rouwt bij het lichaam van van Khin Myo Chit. © AFP

Haar broer is meegenomen door de militairen. De familie weet niet waar hij is. Ze zijn uit angst voor het leger ondergedoken. ,,We durven niet naar huis te gaan’’, zegt een zus tegen nieuwszender CNN. ,,Er zijn daar nog steeds agenten en militairen. Waarom hebben ze haar doodgeschoten? Wat hebben we misdaan. Wat heeft het kind misdaan?’'

Sinds de staatsgreep door het leger op 1 februari grijpen veiligheidstroepen hard in bij de vele massaprotesten die nog dagelijks in het hele land plaatsvinden. Daarbij zijn tot nu toe minstens 320 doden gevallen, zegt mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

In het hoofd

Dat aantal is gebaseerd op eigen registratie van doden die bevestigd zijn. Het werkelijke dodental ligt mogelijk veel hoger. Vandaag zijn in de zuidelijke stad Myeik weer drie demonstranten omgekomen door geweld van de veiligheidstroepen. ,,Zij zijn gedood door schoten in het hoofd’’, zegt een anonieme ooggetuige tegen Reuters.

Minstens een kwart van de slachtoffers is in het hoofd geschoten, concludeert AAPP na eigen onderzoek. Ook is ruim een op de drie slachtoffers 24 jaar of jonger.

Een dag voor de dood van Khin Myo Chit overleden twee tieners door rondvliegende kogels. De 14-jarige Tun Tun Aung wilde water voor zijn moeder halen. Hij werd thuis bij de voordeur dodelijk geraakt.

Volledig scherm Familie neemt afscheid van de doodgeschoten Tun Tun Aung (14). © EPA

De 15-jarige Zaw Myo werd neergeschoten toen hij aan het werk was in een theewinkel. ,,Ik ben diepbedroefd’’, zei de moeder van Zaw Myo Htet bij de uitvaart. ,,Dit leger heeft mijn zoon op brute wijze vermoord. Ik wil hen vermoorden, zoals ze mijn zoon hebben vermoord.’'

Traangas

Save the Children sloeg al eerder alarm om het lot van de jeugd in Myanmar. ,,Een aanzienlijk aantal kinderen is gewond geraakt en kinderen lijden ook onder de gevolgen van traangas dat hun huizen binnenkomt.’’ De hulporganisatie zegt dat zeker 20 kinderen gedood zijn door het geweld. Ze waarschuwt voor ernstige trauma’s.

,,De psychosociale effecten van het geweld op kinderen zijn zorgwekkend’', schrijft Save the Children in een verklaring. ,,Veel meer kinderen lijden onder de angst, stress en het verlies dat het gewelddadige optreden veroorzaakt. Ouders melden dat hun kinderen nachtmerries hebben na het horen van flitsgranaten en schoten. Deze langetermijneffecten mogen niet worden onderschat.’’

