Legerhond Mali krijgt hoogste eremedaille voor strijd tegen Taliban

Ondanks dat er scherven van granaten in zijn buik en poten zaten en zijn voortanden eruit waren geschoten, bleef de Mechelse herder Mali trouw aan zijn baas. Hij leidde de Britse militairen van de Special Boat Service (SBS) door een pikdonker gebouw dat vol zat met Taliban-vechters en explosieven. Mali is speciaal getraind om explosieven te ruiken. Zodoende leidde hij de militairen langs verschillende boobytraps tijdens een gevecht dat zeven en een half uur duurde. Daarnaast hielp hij met het opsporen van Taliban-strijders die zich in het pand hadden verstopten. Dat er constant op hem werd geschoten leek hem weinig te deren. De heldhaftige 8-jarige hond kreeg gisteren voor zijn moed een PDSA Dickin Medal uitgereikt, een medaille die het equivalent is van het Victoria Cross, de hoogste onderscheiding voor militairen. Het is de 69ste keer dat deze medaille wordt uitgereikt aan een dier. Mali's voorgangers zijn 31 honden, 32 duiven, 4 paarden en een kat. Korporaal Daniel Hatley, die Mali trainde als pup, is trots op de herder. ,,De manier waarop hij zich gedroeg toen het er echt toe deed, heeft bijgedragen aan het succes in de strijd.''

Specialist

Mali was in Kabul toen er op 15 april 2012 op verschillende plekken bommen afgingen. Ook werd er gericht geschoten in de buurt van de Britse en Duitse ambassade en het Afghaans parlement. Het lukte de Afghaanse politie niet om adequaat te reageren waarna het Britse specialistenteam werd ingezet. Dit team moest de Taliban-strijders opzoeken die zich verstopt hielden op verschillende plekken.



Mali speelde daar een belangrijke rol in. ,,Hij gaf stil aan als er verdachten in de buurt waren, waardoor de Britse strijders een nanoseconde voorsprong hadden op de Taliban'', aldus een woordvoerder van de PDSA, de organisatie achter de dierenmedailles.



Bij de drie granaatinslagen raakte de herder levensgevaarlijk gewond. Eerst aan zijn borst en achterbenen. Daarna aan zijn gezicht waardoor hij zijn tanden verloor. Hij was bebloed, maar gaf het nog steeds niet op. Inmiddels is hij weer helemaal de oude. Mali is zelfs nog steeds in militaire dienst, maar niet meer inzetbaar aan het front.