Leider Britse Conservatieve Partij steunt Johnson na illegale borrels

UPDATE/VIDEO Alle gijzelaars vrij en veilig na urenlange gijzeling in synagoge Texas, dader vermoede­lijk gedood

Na een bijna 12 uur durende gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas zijn alle gijzelaars vrij en veilig. Dat heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott zaterdagnacht op Twitter bekendgemaakt. ‘Gebeden verhoord. Alle gijzelaars zijn in leven en veilig’, aldus Abbott. De gijzelnemer is bij de reddingsactie gedood, meldt het persbureau Associated Press op basis van een anonieme politiebron. Hij had willen bereiken dat zijn ‘zus’ Aafia zou worden vrijgelaten, die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Dat meldden Amerikaanse media. Volgens hen zei de dader dat hij haar broer Muhammad Siddiqui is. Hij zou bewapend geweest zijn.

9:31