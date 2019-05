Lenie 't Hart: Nederland is Ewold vergeten

,,Nederland is Ewold vergeten en dat vind ik verschrikkelijk’', zegt ‘t Hart. ,,Er is in zeven jaar geen enkele Kamervraag over hem gesteld. Dat is toch onvoorstelbaar?’' Ze maakt de vergelijking met tv-presentator Derk Bolt, die in 2017 drie dagen werd ontvoerd in Colombia.



,,Toen was het land te klein. Ik heb toen in drie dagen meer over die ontvoering gehoord dan in zeven jaar over Ewold. Dat is niet uit te leggen. Nu hoor ik allerlei mensen zeggen hoe erg ze het vinden... En dan word ik woest. Ik weet natuurlijk niet wat er achter de schermen is gebeurd. Maar ik heb al die jaren bijna nooit iemand over Ewold gehoord en dat vind ik heel erg.’’



‘t Hart omschrijft Horn als een ‘ontzettend lieve man’. ,,Een enorme vogelliefhebber. Dat was zijn grote passie en zijn vakmanschap. Maar bovenal een schat. Ik vind het zo erg voor zijn familie. Hier in Termunten zullen we hem nooit vergeten.”