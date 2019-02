Leonardo DiCaprio steunt klimaatspijbelaars

Die actie haalden de wereldpers en ook Leonardo DiCaprio pikte het op. De Amerikaanse acteur en ster uit ‘The Revenant’ verwees in zijn bericht naar de duizenden leerlingen in België die al vier weken op rij elke donderdag spijbelen. ,,En voor de actie in Brussel, Leuven en Luik stapten heel wat leerlingen naar de minister”, schrijft hij.



Dat gaat laatste sloeg duidelijk op de 220 leerlingen van het Instituut Maria Koningin in Lanklaar, net over de Nederlandse grens in Limburg. Zij bezorgden symbolisch enkele honderden papieren gevouwen bootjes in de tuin van de Vlaamse minister van Energie, Lydia Peeters.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@leonardodicaprio) op 2 Feb 2019 om 12:19 PST

DiCaprio deelde zijn bewondering voor dat alles met 28 miljoen volgers. Hij verwees naar een bijbehorende artikel op de Britse nieuwswebsite The Guardian waar hij het nieuws uit België kennelijk had opgepikt. DiCaprio zet zich met zijn Leonardo DiCaprio Foundation al sinds 1998 in voor het milieu en in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Niet verwacht

,,Dit hadden we niet verwacht”, zegt docente Nele Jacquemyn van het Instituut Maria Koningin. Jacquemyn hielp leerlingen bij het organiseren van de actie. ,,Dat de grote steden aandacht krijgen, weten we. Maar dat deze kleine actie in ons dorpje nu plots wereldnieuws is, vinden we geweldig. Het bewijs dat de kleine dingetjes écht ook van belang zijn.”