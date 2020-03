Lesbos is een kruitvat: ‘Het is wachten op de eerste dode’

Belgische Amber (18) bloedend op straat achtergela­ten na ongeluk

13:46 ,,Was het iemand die ik ken? Iemand uit de buurt?" De 18-jarige Amber zit met veel vragen nadat ze vrijdagavond van haar fiets werd gereden in Haaltert, bij Brussel. De chauffeur van de witte bestelwagen reed gewoon door. ,,Ik wil weten waarom hij me bloedend op straat liet liggen."