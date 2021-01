‘Leuk’ mondkapje straks taboe in Duitsland

Afgelopen dinsdag zijn in Berlijn extra maatregelen afgesproken om het coronavirus in te dammen, waaronder min of meer de verplichting tot thuiswerken, een verlenging van de lockdown tot en met 14 februari én de verplichting tot het dragen van een FFP2-mondkapje in winkels en het openbaar vervoer.



Bondskanselier Angela Merkel gaat er bovendien in Brussel op aandringen dat maatregelen in Europees verband worden genomen.



De zestien deelstaten - die gaan er uiteindelijk over - moeten de afspraken nu handen en voeten gaan geven. Dat ze het dragen van FFP2-mondkapje verplicht zullen gaan stellen ( in Beieren is dat al zo) staat vrijwel vast, maar het moet wel worden georganiseerd. Dat kan enkele dagen duren, verwacht de Kleefse journalist Andreas Gebbink. Kleef ligt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW).

Uitverkocht

Zo moeten er voldoende mondkapjes van het type FFP2 zijn. Die zijn er nu niet. Bij de DM in Kranenburg althans waren ze woensdagmorgen vrijwel uitverkocht. Alleen in grootverpakkingen van 50 stuks waren ze nog te koop. ,,Ze gaan sneller weg dan ze kunnen worden gemaakt”, aldus een medewerkster van de DM.

De productiecapaciteit van mondkapjes in Duitsland ligt momenteel op 2,5 miljard stuks per jaar. Maar het gros daarvan (1,7 miljard) betreft ‘normale’ mondkapjes. Er kunnen verder 750 miljoen FFP2 en FFP3-mondkapjes worden gemaakt. Omdat wordt geadviseerd de mondkapjes na acht uur (niet aaneengesloten) dragen weg te gooien, is de huidige productiecapaciteit onvoldoende. Die moet worden opgevoerd.

Groter probleem zijn de kosten, zegt Andreas Gebbink. De kapjes kosten - als ze er zijn - bij de DM of de apotheek twee tot vier euro per stuk. ,,Als je een gezin hebt van vijf personen en de mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, dan kunnen ze dat gewoon niet betalen.” Overigens zijn deze mondkapjes online te koop voor zo'n 1,5 euro per stuk. Ook in grootverpakkingen zijn ze goedkoper.

In het Nederlandse deel van de grensregio zijn de kapjes (nog) niet te koop in de winkels, uiteraard wel online. Bij het Kruidvat in Beek hebben ze ze althans niet.

,,Nee, u bent trouwens de eerste die erom vraagt”, aldus een medewerker. Bij tankstation Wellen in Wyler weten ze nog niet hoe dat nou moet als Nordrhein-Westfalen de FFP2 verplicht stelt. Dit tankstation heeft veel Nederlandse klanten en in Nederland is de FFP2 (nog) niet verplicht. Die klanten komen straks dus met een stoffen mondkapje of een dun papieren mondkapje binnen. Maar die zijn dan taboe.

