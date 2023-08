Levende worm van 8 centimeter gevonden in hersenen van Australische vrouw

Een 64-jarige Australische vrouw uit het zuidoosten van New South Wales klaagde over vergeetachtigheid en depressieve gevoelens. Na enkele onderzoeken wees een MRI-scan uit dat de vrouw een hersenafwijking had waardoor een operatie noodzakelijk was. Tijdens de ingreep deed de neurochirurg een zeer bijzondere ontdekking. Er kronkelde een 8 centimeter lange worm in haar hersenen.

De 64-jarige vrouw werd eind januari 2021 voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis nadat ze drie weken lang buikpijn en diarree had, gevolgd door een constante droge hoest, koorts en nachtelijk zweten.

Een jaar later kampte de vrouw met depressieve gevoelens en vergeetachtigheid. Door deze symptomen werd de zestiger doorverwezen naar een groter ziekenhuis in Canberra, waarna enkele onderzoeken en een MRI-scan uitwezen dat de vrouw een hersenoperatie moest ondergaan.

‘Het leeft en het kronkelt’

Het was een gewone dag op de afdeling voor Sanjaya Senanayake, een arts gespecialiseerd in infectieziekten, totdat zijn collega, een neurochirurg, hem belde over een bijzondere vondst tijdens een operatie: ,,Je raadt nooit wat ik heb gevonden in de hersenen van deze dame, het leeft en het kronkelt.”

We doorzoch­ten de schoolboe­ken op zoek naar alle verschil­len­de soorten rondwormen die neurologi­sche infecties en ziekten konden veroorza­ken Dr. Sanjaya Senanayake, Arts gespecialiseerd in infectieziekten De neurochirurg, Hari Priya Bandi, ontdekte een 8 centimeter lange parasitaire rondworm in de hersenen van haar patiënt en zocht advies bij Senanayake en andere collega’s in het ziekenhuis over welke stappen ze precies moest ondernemen. ,,Neurochirurgen hebben regelmatig te maken met infecties in de hersenen, maar dit was een eenmalige en bijzondere vondst. Niemand had verwacht dit ooit te vinden”, aldus Senanayake.

Verrassende ontdekking

De verrassende ontdekking zorgde voor een spoedvergadering in het ziekenhuis om uit te zoeken om wat voor soort rondworm het ging en welke verdere behandelingen noodzakelijk waren. ,,We doorzochten de boeken op zoek naar alle verschillende soorten rondwormen die neurologische infecties en ziekten konden veroorzaken”, vertelt Senanayake. Hun zoektocht leverde geen resultaat op waardoor ze hulp zochten bij externe experts.

,,Canberra heeft een klein ziekenhuis, dus stuurden we de levende worm rechtstreeks naar het laboratorium van een wetenschapper die veel ervaring heeft met parasieten”, gaat Senanayake verder. Eenmaal aangekomen bij de expert wist hij meteen over welke soort rondworm het ging. ,,Hij keek er gewoon naar en zei: ‘Dit is Ophidascaris robertsi.’”

Volledig scherm De 8 centimeter lange worm die al maanden in de hersenen van de vrouw kronkelde. © Canberra Health

Uitwerpselen python

De Ophidascaris robertsi is een rondworm die gewoonlijk voorkomt bij pythons. De vrouw uit Australië is het eerste geval ter wereld waarbij de parasiet bij mensen is aangetroffen.

De vrouw woont in de buurt van een merengebied waar tapijtpythons voorkomen. ,,Ondanks dat er geen direct lichamelijk contact was, ging de vrouw vaak naar inheemse grassen om dit te gebruiken bij het koken”, aldus Senanayake.

De artsen en wetenschappers vermoeden dat een python de parasiet via zijn uitwerpselen in het gras heeft verspreid en de vrouw besmet is geraakt door het aanraken van het inheemse gras of door het te eten.

Volledig scherm De artsen en wetenschappers vermoeden dat de vrouw besmet raakte door de uitwerpselen van een tapijtpython. © ThinkStock

Nog meer gevallen

De vrouw kreeg aangepaste medicatie en wordt nog steeds regelmatig onderzocht, maar het gaat goed met haar. Dokter Senanayake waarschuwt voor het gevaar van ziekten en infecties die van dieren op mensen overgaan, vooral nu mensen en dieren dichter bij elkaar leven en leefgebieden daardoor meer overlappen. ,,Van de wereldwijd opkomende infecties is ongeveer 75 procent zoönotisch, wat betekent dat er overdracht heeft plaatsgevonden van de dierenwereld naar de mensenwereld”, benadrukt hij.

,,Deze Ophidascaris-infectie wordt niet overgedragen tussen mensen, dus het geval van deze patiënt zal geen pandemie veroorzaken zoals Covid-19 of ebola. De slang en parasiet komen echter wel voor in andere delen van de wereld, dus de kans is groot dat er in de komende jaren nog meer gevallen zullen worden vastgesteld in andere landen.”