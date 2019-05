‘Levensgevaarlijk’: buschauffeur negeert slagbomen bij spoorwegovergang

In de omgeving van Belsele reden gisteren pendelbussen van de Belgische treinmaatschappij NMBS, omdat het treinverkeer stillag nadat een goederentrein was ontspoord. ,,Die bussen volgen een route die ze krijgen van de NMBS en die alle stopplaatsen moet aandoen waar de trein normaal gezien zou stoppen’’, zegt Thomas Baeken van spoorbedrijf Infrabel. ,,Maar als een overweg afgesloten is, is er ook een omleiding. Die had de chauffeur moeten volgen.’’



De chauffeur had in ieder geval nooit over de gesloten overgang mogen rijden. ,,Op dat moment konden er werktreinen passeren, die met herstellingen bezig waren. Die rijden weliswaar met een matige snelheid, maar dat neemt niet weg dat dit absoluut niet kan.’’