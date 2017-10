Levenslang voor verdachten couppoging Turkije

Omstreden homohuwelijk leidt tot 'lelijk debat' in Australië

18:47 Australiërs hebben nog tot en met 7 november om per post te stemmen over de legalisering van het homohuwelijk. Het omstreden referendum leidde de afgelopen maanden tot heftige haatcampagnes. Anti-homoactivisten proberen met een poster waarop ‘Stop the Fags’ staat, overal in het land een stemadvies te geven.