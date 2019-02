Levenslange straffen voor zeven aanslagplegers Tunesië

Bijna vier jaar na twee dodelijke terreuraanslagen in Tunesië, heeft de rechtbank levenslange straffen opgelegd aan zeven verdachten. In het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis en in de badplaats Sousse kwamen in 2015 in totaal 60 mensen om het leven, onder wie veel Britse toeristen.